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      Путин лучше отдаст Кремль, чем Крым, – Сенцов

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      Сенцов не верит, что Крым вернется при власти Путина / Фото з Facebook

      Российский президент Владимир Путин не отдаст Украине оккупированный Крым, ведь это для него принципиальный вопрос. В то же время на самом полуострове сейчас очень сложная атмосфера и нет свободы слова. Поэтому из Крыма и выезжают люди, которые имеют твердую проукраинскую позицию.

      Об этом рассказал освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов в интервью "BBC Украина". Он убежден, что при правлении Путина Украина вряд ли вернет полуостров.

      Интересно: Путин накинет Донбасс на Украину как ошейник, за который потом будет теребить, – Сенцов

      При власти Путина это невозможно, потому что он лучше отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Он будет держаться обеими руками, это для него важный, краеугольный вопрос всей современной политики. Но он не вечен,
      – сказал Сенцов.

      По его словам, изменения в России возможны только после прихода к власти другого человека. Однако, вряд ли Путин сам уйдет в отставку. Сейчас в стране-агрессоре все базируется именно на нем и поэтому не работает ни одна организация: ни парламент, ни суды, ни полиция.

      "Есть институция "Владимир Путин", и все строится вокруг нее. Это стержень, на который все опирается. Когда стержень уйдет, все посыплется. Потому что система работает на одном человеке, с такой фамилией. Придет другой человек, это уже не будет работать, у них начнется кризис. Я очень этого жду, чем сильнее это будет, тем сильнее начнет шатать Россию. Тем больше шансы, что в этот момент мы сможем вернуть наши территории", – добавил режиссер.

      Бывший политзаключенный не верит и мирное возвращение оккупированных территорий. Ведь Путин не хочет мириться с Украиной, а наоборот – собирается продолжать воевать против Украины, тайно, гибридной войной.

      Читайте также: Путин – мой личный враг, – Сенцов

      Сенцов добавил, что сейчас практически не контактирует ни с кем из Крыма, кроме своей семьи. Все его друзья и близкие, которые имели проукраинскую позицию, выехали.

      "Жить пять лет в той атмосфере невозможно. В Крыму сейчас все тухлое, затхлое, даже для тех, кто поддерживает Россию. А кто не поддерживает Россию – а таких там тоже достаточно много, – для них существовать в этой атмосфере очень трудно. Как невозможно находиться в запертой комнате. Понимаете? Воздуха нет, нечем дышать, хочется выйти оттуда. Вот и у них так же. Хочется уйти, чтобы избавиться от всего этого. Вот они и уезжают. А те, кто считает, что Путин – молодец, мне с ними не о чем говорить", – подытожил он.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?
      20 февраля 2014 года российские войска начали аннексию полуострова.

      Пока в Украине происходили кровавые события во время Евромайдана, РФ начала перебрасывать в Крым своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      16 марта в Крыму Путин провел так называемый "референдум" о присоединении полуострова к РФ. "Референдум" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин Олег Сенцов Аннексия Крыма Новости Крыма
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