Украина требует от России еще более 1 миллиарда за имущество в аннексированном Крыму

Администрация морских портов Украины готовит требование к России о компенсации 1 миллиарда 240 миллионов гривен за имущество украинских портов в оккупированном Крыму. Если за полгода правительство агрессора не ответит, дело перейдет в международный арбитраж.

Этот путь является уже вторым, который использует АМПУ, чтобы вернуть средства за потерянные активы в результате незаконной оккупации полуострова, сообщает пресс-служба Администрации.

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На этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг – это направление требований по компенсации убытков непосредственно к российскому правительству. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж,

– заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Соответствующее сообщение с требованием будет отправлено в Россию уже к концу 2019 года. Оно будет базироваться на соглашении между украинским и российским правительствами о защите инвестиций от 1998 года.

Резюмируя, в агентстве отметили, что исковые требования к России как оккупанту никоим образом не означают, что АМПУ признает незаконной оккупацию полуострова Крым.



Карта морских портов Украины, в частности в оккупированном Крыму / АМПУ