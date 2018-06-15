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Эстония выделит более 600 тысяч евро на помощь Украине

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Эстония выделит Украине 660 тысяч евро
Эстония выделит Украине 660 тысяч евро / flagi.in.ua

Эстония выделит международным организациям 660 тысяч евро, предназначенных для помощи Украине.

Об этом сообщает Рostimees.

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Из средств, предназначенных в бюджете внешнеполитического ведомства на развитие и гуманитарную помощь, в 2018 году МИД Эстонии выделит 60 тысяч евро Международному фонду народонаселения ООН UNFPA на смягчение ситуации с гендерным насилием в Украине.

200 тысяч евро МИД выделит Международному комитету красного креста ICRC на смягчение гуманитарного кризиса в Украине.

Такую же сумму выделит ведомству верховного уполномоченного ООН по делам беженцев UNHCR на смягчение положения внутренних переселенцев в Украине, и еще 200 тысяч евро детскому фонду ООН UNICEF на смягчение положения внутренних переселенцев.

Теги: Деньги Эстония
Источник: 24 Канал
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