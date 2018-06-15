Эстония выделит более 600 тысяч евро на помощь Украине

Эстония выделит международным организациям 660 тысяч евро, предназначенных для помощи Украине.

Об этом сообщает Рostimees.

Читайте также: Между Финляндией и Эстонией начали строить газопровод, чтобы уменьшить зависимость от РФ

Из средств, предназначенных в бюджете внешнеполитического ведомства на развитие и гуманитарную помощь, в 2018 году МИД Эстонии выделит 60 тысяч евро Международному фонду народонаселения ООН UNFPA на смягчение ситуации с гендерным насилием в Украине.

200 тысяч евро МИД выделит Международному комитету красного креста ICRC на смягчение гуманитарного кризиса в Украине.

Такую же сумму выделит ведомству верховного уполномоченного ООН по делам беженцев UNHCR на смягчение положения внутренних переселенцев в Украине, и еще 200 тысяч евро детскому фонду ООН UNICEF на смягчение положения внутренних переселенцев.