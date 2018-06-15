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Естонія виділить понад 600 тисяч євро на допомогу Україні

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Естонія виділить Україні 660 тисяч євро
Естонія виділить Україні 660 тисяч євро / flagi.in.ua

Естонія виділить міжнародним організаціям 660 тисяч євро, призначених для допомоги Україні.

Про це інформує Рostimees.

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З коштів, призначених у бюджеті зовнішньополітичного відомства на розвиток і гуманітарну допомогу, у 2018 році МЗС Естонії виділить 60 тисяч євро Міжнародному фонду народонаселення ООН UNFPA на пом'якшення ситуації з гендерним насильством в Україні.

200 тисяч євро МЗС виділить Міжнародному комітету червоного хреста ICRC на пом'якшення гуманітарної кризи в Україні.

Таку ж суму виділить відомству верховного уповноваженого ООН у справах біженців UNHCR на пом'якшення становища внутрішніх переселенців в Україні і ще  200 тисяч євро дитячому фонду ООН UNICEF на пом'якшення становища внутрішніх переселенців.

Теги: Гроші Естонія
Джерело: 24 Канал
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