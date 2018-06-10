Між Фінляндією і Естонією почали будувати газопровід, щоб зменшити залежність від РФ

У фінському місті Інкоо почалося будівництво фінсько-естонського газопроводу під назвою Baltic connector.

Про це повідомляє Yle.

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Це перший в Фінляндії газопровід, який пройде по морському дну. Мета проекту – знизити залежність від російського газу.

Вартість будівництва газопроводу становить 250 мільйонів євро. Європейський Союз виділить на будівництво 75% від загальної суми проекту. Будівництво газопроводу закінчиться в 2020 році. У той же час фінський ринок газу буде відкритий для конкуренції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа готує санкції проти енергокомпаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь в будівництві трубопроводу "Північний потік-2".