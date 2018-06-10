Между Финляндией и Эстонией начали строить газопровод, чтобы уменьшить зависимость от РФ

В финском городе Инкоо началось строительство финско-эстонского газопровода под названием Baltic connector.

Об этом сообщает Yle.

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Это первый в Финляндии газопровод, который пройдет по морскому дну. Цель проекта – снизить зависимость от российского газа.

Стоимость строительства газопровода составляет 250 миллионов евро. Европейский Союз выделит на строительство 75% от общей суммы проекта. Строительство газопровода закончится в 2020 году. В то же время финский рынок газа будет открыт для конкуренции.

Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2".