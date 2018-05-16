Эстонский регион обновил флаг: теперь с коноплей

В эстонского региона Канепи теперь на новом флаге и гербе будет изображен листок конопли.

Об этом пишет Reuters.

Такое нововведение местная власть поддержала после того, как соответствующая онлайн-петиция собрала более 12 тысяч голосов.

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Стоит отметить, что название региона происходит от слова "канеп", которым обозначают марихуану. Полтора столетия назад в регионе активно выращивали коноплю и изготавливали из нее ткань, веревки и масло.

Добавим, что продажа наркотиков в Эстонии запрещена. За потребление марихуаны в стране предусмотрен штраф.

Флаг с коноплей

Герб с коноплей