Эстонский регион обновил флаг: теперь с коноплей
В эстонского региона Канепи теперь на новом флаге и гербе будет изображен листок конопли.
Об этом пишет Reuters.
Такое нововведение местная власть поддержала после того, как соответствующая онлайн-петиция собрала более 12 тысяч голосов.
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Стоит отметить, что название региона происходит от слова "канеп", которым обозначают марихуану. Полтора столетия назад в регионе активно выращивали коноплю и изготавливали из нее ткань, веревки и масло.
Добавим, что продажа наркотиков в Эстонии запрещена. За потребление марихуаны в стране предусмотрен штраф.
Флаг с коноплей
Герб с коноплей
Источник: 24 Канал
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