Естонський регіон оновив прапор: тепер з коноплями

В естонського регіону Канепі відтепер на новому прапорі та гербі буде зображений листок коноплі.

Про це пише Reuters.

Таке нововведення місцева влада підтримала після того, як відповідна онлайн-петиція зібрала понад 12 тисяч голосів.

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Варто зазначити, що назва регіону походить від слова "канеп", яким позначають марихуану. Півтори століття тому в регіоні активно вирощували коноплі та виготовляли з них тканину, мотузки й олію.

Додамо, що продаж наркотиків в Естонії заборонений. За споживання марихуани в країні передбачений штраф.

Прапор з коноплею

Герб з коноплею