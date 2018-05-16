Естонський регіон оновив прапор: тепер з коноплями
В естонського регіону Канепі відтепер на новому прапорі та гербі буде зображений листок коноплі.
Про це пише Reuters.
Таке нововведення місцева влада підтримала після того, як відповідна онлайн-петиція зібрала понад 12 тисяч голосів.
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Варто зазначити, що назва регіону походить від слова "канеп", яким позначають марихуану. Півтори століття тому в регіоні активно вирощували коноплі та виготовляли з них тканину, мотузки й олію.
Додамо, що продаж наркотиків в Естонії заборонений. За споживання марихуани в країні передбачений штраф.
Прапор з коноплею
Герб з коноплею
Джерело: 24 Канал
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