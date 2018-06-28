Эталон белых вин – Шардоне: как подавать и какая закуска подчеркнет его вкус

Шардоне называют эталоном белых вин родом из Бургундии. Капризный и неприхотливый – эти два эпитета как нельзя лучше описывают сорт винограда Шардоне. С одной стороны он прост в выращивании, устойчив к заморозкам и не слишком разборчив к почвам, с другой – очень чувствителен к условиям ухода и созревания, процесса обработки и дальнейшего хранения.

Вина Шардоне отличаются особым разнообразием букетов и стилей – от легких и игристых до насыщенных фруктовых с ярко выраженным ароматом и маслянистыми нотками. Хотя Шардоне в меру нейтральный сорт, в мире нет, пожалуй, ни одного такого, столь не похожего на самого себя.

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"Если рассматривать белые сорта винограда, Шардоне является самым популярным сортом во всем мире. Шардоне также является самым универсальным сортом, из него в зависимости от климата и почвы могут выходить очень разнообразные вина с широким диапазоном ароматов и вкусов", – отметил инженер-винодел и сомелье Николай Гупало.



Вина Шардоне отличаются особым разнообразием букетов и стилей

Престижное и коммерчески успешное Шардоне немного незаслуженно оттеснил на второй план своего менее именитого "родственника" и "земляка" – Алиготе. Рядом с Шардоне этот ранний сорт два века подряд был частью бургундского винного ландшафта, однако, непереборчив к почвам и более устойчив к морозам, он уступил "местом под солнцем" своему "аристократическому" брату. Однако конечный результат от этого совсем не потерял. Алиготе часто используют в блендах, чтобы придать желаемой кислинки и аромата менее выразительным купажам, а в сочетании с тем же Шардоне он создает легкие фруктовые нотки.

Молодые вина из сорта винограда алиготе имеют большую популярность во Франции, или в странах Восточной Европы. В целом из сорта винограда Алиготе производят легкие вина с цветочным и травяным ароматом,

– рассказал Гупало.

Учитывая богатство вкусов и стилей в гастрономическом плане Шардоне тоже может иметь довольно разнообразные, порой неожиданные, сочетания.



Вина из сорта Шардоне, могут сочетаться с морепродуктами

"Вина из сорта Шардоне, в зависимости от своего стиля, могут сочетаться как с морепродуктами, так и с блюдами из белого мяса. Алиготе вследствие своей легкости хорошо сочетается с мягкими сырами и салатами", – сообщил инженер-винодел.

Еще одна важная деталь, на которой акцентируют специалисты – это температура. Если, скажем, красные вина для полного раскрытия аромата следует нагреть до комнатной температуры, то белые, наоборот, лучше подавать к столу охлажденными.