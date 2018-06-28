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Еталон білих вин – Шардоне: як подавати та яка закуска підкреслить його смак

Винні традиції 7 Читать новость на русском

Шардоне називають еталоном білих вин родом з Бургундії. Примхливий і невибагливий – ці два епітети якнайкраще описують сорт винограду Шардоне. З одного боку він простий у вирощуванні, відносно стійкий до заморозків та не надто перебірливий до ґрунтів, з іншого – напрочуд чутливий до умов догляду та дозрівання, процесу обробки і подальшого зберігання.

Вина Шардоне вирізняються особливим розмаїттям букетів та стилів – від легких та ігристих до насичених фруктових з яскраво вираженим ароматом та маслянистими нотками. Хоча Шардоне в міру нейтральний сорт, у світі немає, мабуть, жодного такого, настільки не схожого на самого себе.

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"Якщо розглядати білі сорти винограду, Шардоне є найпопулярнішим сортом в усьому світі. Шардоне є також найуніверсальнішим сортом, з нього в залежності від клімату та ґрунту можуть виходити дуже різноманітні вина з широким діапазоном ароматів та смаків", – зазначив інженер-винороб та сомельє Микола Гупало.


Вина Шардоне вирізняються особливим розмаїттям букетів та стилів

Престижне і комерційно успішне Шардоне трохи незаслужено відтіснило на другий план свого менш іменитого "родича" і "земляка" – Аліготе. Поруч із Шардоне цей ранній сорт два століття поспіль був частиною бургундського винного ландшафту, однак, неперебірливий до ґрунтів та більш стійкий до морозів, він поступився "місцем під сонцем" своєму "аристократичному" брату. Проте кінцевий результат від цього зовсім не втратив. Аліготе часто використовують у блендах, щоб надати бажаної кислинки та аромату менш виразним купажам, а в поєднанні з тим таки Шардоне він створює легкі фруктові нотки.

Молоді вина із сорту винограду аліготе мають велику популярність у Франції, або у країнах Східної Європи. В цілому із сорту винограду Аліготе виробляють легкі вина з квітковим та трав’яним ароматом,
– розповів Гупало.

З огляду на багатство смаків та стилів у гастрономічному плані Шардоне теж може мати доволі різноманітні, подекуди несподівані, поєднання.


Вина із сорту Шардоне можуть поєднуватися із морепродуктами

"Вина із сорту Шардоне, в залежності від свого стилю, можуть поєднуватися як із морепродуктами, так і з стравами із білого м’яса. Аліготе внаслідок своєї легкості добре поєднується з м’якими сирами та салатами", – повідомив інженер-винороб.

Ще одна важлива деталь, на якій акцентують фахівці – це температура. Якщо, скажімо, червоні вина для повного розкриття аромату слід нагріти до кімнатної температури, то білі, навпаки, краще подавати до столу охолодженими.

Теги: Винні традиції Алкоголь
Джерело: 24 канал
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