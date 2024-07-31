Для любого нового пользователя Mac эти пять приложений от 24 Канала станут важными для оптимизации рабочего процесса и повышения производительности.

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1. Raycast

Raycast – это незаменимая программа для пользователей Mac, которая является мощной альтернативой поиска Spotlight. Он не только быстрый, но и предлагает множество функций и вариантов настройки, которые значительно повышают производительность.

Скорее всего вы будете пользоваться Raycast ежедневно после установки для таких задач, как выполнение вычислений (включая конвертацию единиц измерения), проверка истории буфера обмена, поиск файлов (и непосредственное выполнение различных действий над результатами), поиск информации в Интернете, быстрое перетаскивание окон приложений на экран и набор длинного, повторяющегося текста, с помощью фрагментов.

Кроме того, Raycast поддерживает несколько расширений приложений, что позволяет выполнять определенные задачи, не выходя из программы. Например:

Google Translate для быстрого перевода текста,

TinyPNG для сжатия изображений на ходу,

Search Browser Bookmarks для эффективного поиска закладок.

Raycast Pro также интегрирует возможности искусственного интеллекта через ChatGPT, что позволяет пользователям получать ответы на различные вопросы, помогать с кодированием и автоматизировать повторяющиеся задачи.

2. Hyperkey

Hyperkey – это универсальное приложение для macOS, предлагающее две основные функции.

Во-первых, оно позволяет переназначить функцию Caps Lock на другую клавишу, что особенно полезно, если вы редко используете Caps Lock и предпочитаете перепрофилировать ее на более доступную функцию.

Во-вторых, Hyperkey создает гиперклавишу, объединяющую различные клавиши-модификаторы: Command, Control, Option и Shift. Эту гиперклавишу можно использовать для создания уникальных комбинаций клавиш для разных программ, не конфликтуя с уже существующими клавишами.

Совет! Заменить клавишу Caps Lock можно для создания нескольких комбинаций клавиш, или назначить на нее запуск программ, ярлыков, или выполнение быстрых действий Finder.

3. LANDrop

LANDrop – это кросплатформофвый приложение для передачи файлов между устройствами через локальную сеть. Его можно использовать для беспроводного перемещения файлов между вашим Mac и телефоном Android, например.

Программа не требует никаких настроек; пока ваши устройства находятся в одной сети Wi-Fi, он работает бесперебойно.

Одной из лучших особенностей LANDrop является то, что он не сжимает фотографии и видео во время передачи, обеспечивая высокое качество. Это удобно для беспроводного обмена без ущерба для качества ваших медиафайлов.

4. OpenMTP

Для передачи нескольких больших файлов (более 4 Гб) между вашими компьютерами Mac и устройствами Android рекомендуем использовать OpenMTP.

Эта бесплатная программа с открытым исходным кодом является надежной альтернативой Google File Transfer для Android, которая известна своими ошибками и медленной работой. Кроме того, OpenMTP имеет чистый интерфейс, поддерживает передачу файлов перетаскиванием и делает перемещение больших файлов между устройствами плавным и беспроблемным.

5. Shottr

Shottr – это программа, которая может стать вашим основным инструмент для создания скриншотов на Mac. Если вам нужно часто делать скриншоты для работы, вы точно оцените возможности Shottr и такие его особенности, как скорость работы и встроенные инструменты аннотаций.

Одной из особенностей программы является возможность установить фон окна по умолчанию для скриншотов, что обеспечивает последовательность.

Shottr также поддерживает прокрутку и отложенные скриншоты, что добавляет универсальности.

Для аннотаций Shottr позволяет добавлять текст, рисовать фигуры и добавлять стрелки.

Также здесь есть инструменты размытия и стирания, которые помогут удалить конфиденциальную информацию со скриншотов.

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Эти пять приложений необходимы любому новому пользователю Mac, ведь они предлагают несколько более широкий функционал чем стандартные инструменты системы и, скорее всего, вы рано или поздно обратитесь к ним за помощью.