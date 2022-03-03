Одесса – это Украина. Так что Данилов заверил, что российских захватчиков там встретят с боем.

Вблизи Крыма заметили большую группу десантных кораблей России: в сеть слили видео

Самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем "Сопротивление". Одесса – это Украина!

– написал Данилов.

В настоящее время ВСУ сообщили о движении десантного отряда Черноморского флота России в составе 4 больших десантных кораблей и 3 ракетных катеров, которые держат курс в направлении Одессы.