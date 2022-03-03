Отметим, что ВСУ сейчас сообщили о движении десантного отряда Черноморского флота России в составе 4 больших десантных кораблей и 3 ракетных катеров.
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Куда они направляются
Десантный отряд флота агрессора идет в направлении Одессы.
Ведут себя, словно пираты
Также сообщалось, что корабельные группы Черноморского флота России ведут огонь по гражданским кораблям и захватывают в плен моряков.
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