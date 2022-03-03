Зауважимо, що ЗСУ нині повідомили про рух десантного загону Чорноморського флоту Росії у складі 4 великих десантних кораблів та 3 ракетних катерів.

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Куди вони прямують

Десантний загін флоту агресора йде у напрямку Одеси.

Поводяться, немов пірати

Також повідомлялося, що корабельні групи Чорноморського флоту Росії ведуть вогонь по цивільних кораблях та захоплюють в полон моряків.

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