Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За його словами, ніхто, ні в Росії, ні на Заході не вірив, що Україна протримається тиждень.

Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%,

– заявив він.

Резніков наголосив, що це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування та самовідданість кожного українця.

"Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться", – підсумував він.



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