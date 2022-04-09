Оккупанты заминировали все, где стояли
Об этом рассказал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус. Он заявил о проблемах с логистикой между общинами в Черниговской области.
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По словам Чауса, оккупанты заминировали все, из-за чего фиксируют подрывы людей. Сообщается о пострадавших среди гражданских и военных.
Эти твари заминировали все. Настолько везде заминировано... У нас уже есть случаи подрывов и гражданских, и военных,
– сказал он.
Глава Черниговской ОВА заявил о двух случаях подрыва на минах в Чернигове и в селе Количевка.
"Это происходит постоянно. Они заминировали все, где стояли. И всю гражданскую инфраструктуру… В селах и городах, где они стояли, заминировали", – сказал Чаус.
Он предположил, что для зачистки территории Черниговской области уйдут годы. "Я не специалист в военной сфере, но на это уйдут годы", – резюмировал Чаус.
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