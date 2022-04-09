Окупанти замінували все, де стояли
Про це розповів глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він заявив про проблеми з логістикою між громадами в Чернігівській області.
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За словами Чауса, окупанти замінували все, через що фіксують підриви людей. Повідомляється про постраждалих серед цивільних і військових.
Ці тварі замінували все. Настільки скрізь заміновано... У нас вже є випадки підривів і цивільних, і військових,
– сказав він.
Очільник Чернігівської ОВА заявив про два випадки підриву на міні в Чернігові та в селі Количівка.
"Це відбувається постійно. Вони замінували все, де стояли. І всю цивільну інфраструктуру… У селах і містах, де вони стояли, замінували", – сказав Чаус.
Він припустив, що для зачистки території Чернігівської області потрібні роки. "Я не спеціаліст у військовій сфері, але на це підуть роки", – резюмував Чаус.
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