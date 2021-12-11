Этический совет обещал прислать список кандидатов

Еще 30 ноября ВРП отправила на адрес Этического совета копии документов для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности. ВСП также предоставила Раде выводы о результатах проверки на соответствие кандидата и его документов.

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Согласно закону, этический совет должен был подать:

выводы о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики,

список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВРП.

Отметим, такой список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей.

9 декабря этический совет заверил, что направит список кандидатов и выводы относительно них органу, который назначает члена ВСП.

10 декабря в 10:00 был запланирован съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. В повестку дня был включен вопрос избрания членов Высшего совета правосудия. Однако этический совет к тому времени так и не подал списки.

Что известно о работе этического совета

1 декабря в Украине начал работу орган, который будет проверять на добропорядочность кандидатов и членов Высшего совета правосудия – этический совет.

Ее возглавил судья Верховного суда Лев Кишакевич.

Его заместителем стал британский юрист Энтони Хупер.

В течение 6 месяцев со дня образования органа он должен совершить однократное оценки членов ВРП, которых избрали на должность до вступления в силу закона о создании Этического совета.

Заметим, создание этического совета является частью судебной реформы в Украине.

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