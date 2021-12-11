Этический совет обещал прислать список кандидатов
Еще 30 ноября ВРП отправила на адрес Этического совета копии документов для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности. ВСП также предоставила Раде выводы о результатах проверки на соответствие кандидата и его документов.
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Согласно закону, этический совет должен был подать:
- выводы о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики,
- список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВРП.
Отметим, такой список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей.
9 декабря этический совет заверил, что направит список кандидатов и выводы относительно них органу, который назначает члена ВСП.
10 декабря в 10:00 был запланирован съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. В повестку дня был включен вопрос избрания членов Высшего совета правосудия. Однако этический совет к тому времени так и не подал списки.
Что известно о работе этического совета
- 1 декабря в Украине начал работу орган, который будет проверять на добропорядочность кандидатов и членов Высшего совета правосудия – этический совет.
- Ее возглавил судья Верховного суда Лев Кишакевич.
- Его заместителем стал британский юрист Энтони Хупер.
- В течение 6 месяцев со дня образования органа он должен совершить однократное оценки членов ВРП, которых избрали на должность до вступления в силу закона о создании Этического совета.
- Заметим, создание этического совета является частью судебной реформы в Украине.
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