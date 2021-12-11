Етична рада обіцяла надіслати список кандидатів

Ще 30 листопада ВРП відправила на адресу Етичної ради копії документів для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності. ВРП також надала Раді висновки про результати перевірки на відповідність кандидата та його документів.

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Відповідно до закону, Етична рада мала подати:

висновки щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики,

список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП.

Зауважимо, такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад.

9 грудня Етична рада запевнила, що надішле список кандидатів та висновки щодо них органу, який призначає члена ВРП.

10 грудня о 10:00 був запланований з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. До порядку денного було включене питання обрання членів Вищої ради правосуддя. Однак Етична рада до того часу так і не подала списки.

Що відомо про роботу Етичної ради

1 грудня в Україні розпочав роботу орган, який перевірятиме на доброчесність кандидатів та членів Вищої ради правосуддя – Етична рада.

Її очолив суддя Верховного суду Лев Кишакевич.

Його заступником став британський юрист Ентоні Хупер.

Упродовж 6 місяців з дня утворення органу він має здійснити одноразове оцінювання членів ВРП, яких обрали на посаду до набуття чинності закону про створення Етичної ради.

Зауважимо, створення Етичної ради є частиною судової реформи в Україні.

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