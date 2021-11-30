Раніше суддя вже написала заяву про відставку. Тепер же Вища рада правосуддя задовольнила її подання.

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Суддю Данішевську відправили у відставку

ВРП вирішила звільнити Валентину Данішевську з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду,

– йдеться у повідомленні.

Термін дії повноважень Данішевської як голови Верховного Суду закінчується 30 листопада 2021 року. Загальний стаж роботи судді становить більш ніж 20 років, що дає їй право на відставку.

Валентина Данішевська: що про неї відомо

Данішевська з 1987 року працювала головним арбітром арбітражу управління торгівлі Запорізького облвиконкому.

У 1992 році її призначили арбітром, а згодом – суддею арбітражного суду Запорізької області.

У 2017 році обійняла посаду судді Верховного Суду у Касаційному господарському суді.

30 листопада того ж року суддя очолила Верховний Суд шляхом таємного голосування. Відтоді входила до складу ВРП за посадою.

Уривок з допису Вищої ради правосуддя:

ВРП вирішила звільнити Валентину Данішевську з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у зв'язку з поданням заяви про відставку

Валентина Данішевська з 1987 року працювала головним арбітром арбітражу Управління торгівлі Запорізького облвиконкому.