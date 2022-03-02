Пока ВСУ храбро защищает украинские города от нападения российских оккупантов, общество делает все возможное, чтобы помочь своей армии одолеть врага. А иногда даже берет инициативу в свои руки.

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Крестьяне нанесли удар оккупантам

Фермеры Баштанки устроили врагам "теплую" встречу. Они забрали у врагов и ликвидировали новый комплекс "Панцирь-С", стоимость которого составляет 15 миллионов долларов.

Оккупантам после гостеприимного приема пришлось разбегаться по украинским полям.

Крестьяне уничтожили "Панцирь-С" / Фото из фейсбука Бориса Филатова

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