Поки ЗСУ відважно захищає українські міста від нападу російських окупантів, суспільство робить все можливе, щоб допомогти своїй армії поборонити ворога. А іноді навіть бере ініціативу у свої руки.
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Селяни завдали удару окупантам
Фермери села Баштанка влаштували ворогам "теплу" зустріч. Вони забрали у ворогів та ліквідували новий комплекс "Панцир-С", вартість якого складає 15 мільйонів доларів.
Окупантам після гостинного прийому довелося розбігатися по українських полях.
Селяни знищили "Панцир-С" / Фото з фейсбуку Бориса Філатова
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