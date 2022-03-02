Поки ЗСУ відважно захищає українські міста від нападу російських окупантів, суспільство робить все можливе, щоб допомогти своїй армії поборонити ворога. А іноді навіть бере ініціативу у свої руки.

Читайте також Дрон-шоу на фоні Батьківщини-матері показало, куди треба йти російським окупантам – фото

Селяни завдали удару окупантам

Фермери села Баштанка влаштували ворогам "теплу" зустріч. Вони забрали у ворогів та ліквідували новий комплекс "Панцир-С", вартість якого складає 15 мільйонів доларів.

Окупантам після гостинного прийому довелося розбігатися по українських полях.

Селяни знищили "Панцир-С" / Фото з фейсбуку Бориса Філатова

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!