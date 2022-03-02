Українська компанія, яка робить мальйовничі шоу дронів, підтримала країну у протистоянні російським окупантам. Увечері поряд із Батьківщиною-матір'ю загорілися сотні дронів, які склалися у фразу-мантру – "Русский военный корабль - иди на х*й". Щоправда, загорілися дрони лише на фотографії – реальне шоу планують зробити трішки згодом.
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Skypix Drone Shows раніше робила тематичні виступи дронів, присвячені Україні та її культурі. Та цей перформанс став найяскравішим.
Русскій военный корабль – иди нах*й / Фото Skypix Drone Shows
Реалістичне фото збило з пантелику навіть місцевих – невже таке шоу відбулося насправді. Та у коментарях до світлини в інстаграмі Skypix зазначили – це лиш проєкт.
Компанія пообіцяла зробити таке шоу трішки згодом – так у Skypix відповіли на коментарі фоловерів.
Шоу дронів – поки що проєкт / Скриншот з інстаграму Skypix
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