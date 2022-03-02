Украинская компания, создающая живописные шоу дронов, поддержала страну в противостоянии российским оккупантам. Вечером рядом с Родиной-матерью загорелись сотни дронов, сложившихся во фразу-мантру – "Русский военный корабль – иди на х*й". Правда, загорелись дроны только на фотографии – реальное шоу планируют сделать немного позже.

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Skypix Drone Shows ранее делала тематические выступления дронов, посвященные Украине и ее культуре. Но этот перформанс стал самым ярким.

Русский военный корабль – иди нах*й / Фото Skypix Drone Shows

Реалистическое фото сбило с толку даже местных – неужели такое шоу произошло на самом деле. Но в комментариях к фото в инстаграме Skypix отметили – это лишь проект.

Компания пообещала сделать такое шоу немного позже – так в Skypix ответили на комментарии фолловеров.

Шоу дронов – пока что проект / Скриншот с инстаграма Skypix