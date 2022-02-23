Об этом министр иностранных дел сообщил во время брифинга по итогам состоявшейся 22 февраля встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, информирует 24 канал.

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Путин "признал" две части украинской земли как независимые. Украина никогда не признает такой абсурд и мир это тоже не признает,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

"Путин признал не "республики", он признал свою ответственность за войну в Украине. Это неоправданная война против другого суверенного государства в Европе, которую Россия только усиливает", – сказал глава МИД.

Путин напал на мировой порядок

Министр иностранных дел также отметил, что президент страны-агрессора убил минские договоренности.

Более того, руководитель Кремля напал на мировой порядок. Мы можем сказать, что это большое нарушение международного права – нападение на украинскую территориальную целостность и суверенитет. Поэтому Украина убеждена: Сейчас настало время для санкций. Мы приветствуем новые санкции,

– продолжил дипломат.

Дмитрий Кулеба добавил, что мир должен наказать Россию за преступления и ударить по ее экономике.

Кулеба заявил, что Украина никогда не признает псевдореспублики: смотрите видео