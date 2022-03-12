По его словам, для того, чтобы парализовать жизнеобеспечение Мелитополя и таким образом деморализовать и покорить местных жителей, оккупанты оставили общину без избранного руководителя.

К теме Отказывался сотрудничать с россиянами: в Мелитополе оккупанты похитили мэра Федорова

Это – акт терроризма! Россия пытается уничтожить законно избранную власть в Украине, которая защищает интересы мирных жителей! Сегодня мэры городов и городков обеспечивают их жизнедеятельность. Доставку гуманитарной помощи, эвакуацию населения оттуда, где враг стреляет, бомбит и убивает,

– написал Кличко.

Он напомнил, что несколько дней назад, 7 марта, погиб глава Гостомельской общины Юрий Прилипко, когда раздавал людям еду и лекарства.

"Орки увидели отвагу и непокорность украинцев, которые организованно бьются за свою землю. Поэтому теперь пытаются посеять хаос, подорвав вертикаль управления", – уверен Кличко.

Но он заверил, что никакими методами оккупантам не удастся поставить народ Украины на колени. Ведь украинцы не боятся даже в оккупированных городах выходить безоружными на акции против оккупантов.

Мы вас выгоним с каждого кусочка нашей земли! Мы не сдадимся!,

– заверил мэр столицы.

Напомним, мэра Мелитополя Ивана Федорова похитила группа оккупантов. Федоров отказывался сотрудничать с захватчиками, поэтому его задержали и похитили. Враг схватил чиновника в городском кризисном центре, где тот решал вопросы жизнеобеспечения Мелитополя. Политика увели в неизвестном направлении. Похищение попало на камеры видеонаблюдения.

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