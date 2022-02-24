В заявлении МИД говорится: "Президент России Владимир Путин объявил о начале новой волны агрессии против Украины". Причем ее цель – уничтожение нашего государства.

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Заявление МИД по вторжению России в Украину

Основные тезисы заявления украинского Министерства иностранных дел о новой волне агрессии России:

Цель атаки – уничтожение Украины.

Россия хочет захватить наши территории и оккупировать их.

Российские войска атакуют мирные города с разных направлений.

Украина сейчас осуществляет свое право на самозащиту.

"Это – акт войны, нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины , грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", – заявили в МИД,

Боевой дух украинских военных – высокий, наши защитники готовы дать решительный отпор государству-агрессору и будут всеми силами защищать украинскую землю,

– заверили в министерстве.

Также там призвали международное сообщество немедленно действовать, чтобы остановить агрессию Путина против Украины.

В частности, следует немедленно активировать пакет новых санкций.

И продолжать помогать оружием и военным оборудованием.

От нашего общего ответа сейчас зависит не только жизнь и безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан всей Европы и будущее мирового порядка,

– подытожили в МИД.