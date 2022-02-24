У заяві МЗС мовиться: "Президент Росії Владімір Путін оголосив про початок нової хвилі агресії проти України". Причому її мета – знищення нашої держави.
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Заява МЗС щодо вторгнення Росії в Україну
Основні тези заяви українського Міністерства закордонних справ щодо нової хвилі агресії Росії:
- Мета атаки – знищення України.
- Росія хоче силою захопити наші території та окупувати їх.
- Російські війська атакують мирні міста з різних напрямів.
- Україна зараз здійснює своє право на самозахист.
"Це – акт війни, напад на суверенітет та територіальну цілісність України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права", – заявили в МЗС,
Бойовий дух українських військових – високий, наші захисники готові дати рішучу відсіч державі-агресору і будуть усіма силами захищати українську землю,
– запевнили у міністерстві.
Також там закликали міжнародну спільноту негайно діяти, щоб зупинити агресію Путіна проти України.
- Зокрема, слід негайно активувати пакет нових санкцій.
- І продовжувати допомагати зброєю та військовим обладнанням.
Від нашої спільної відповіді залежить зараз не лише життя та безпека українських громадян, але і безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку,
– підсумували у МЗС.