У заяві МЗС мовиться: "Президент Росії Владімір Путін оголосив про початок нової хвилі агресії проти України". Причому її мета – знищення нашої держави.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Заява МЗС щодо вторгнення Росії в Україну

Основні тези заяви українського Міністерства закордонних справ щодо нової хвилі агресії Росії:

Мета атаки – знищення України.

Росія хоче силою захопити наші території та окупувати їх.

Російські війська атакують мирні міста з різних напрямів.

Україна зараз здійснює своє право на самозахист.

"Це – акт війни, напад на суверенітет та територіальну цілісність України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права", – заявили в МЗС,

Бойовий дух українських військових – високий, наші захисники готові дати рішучу відсіч державі-агресору і будуть усіма силами захищати українську землю,

– запевнили у міністерстві.

Також там закликали міжнародну спільноту негайно діяти, щоб зупинити агресію Путіна проти України.

Зокрема, слід негайно активувати пакет нових санкцій.

І продовжувати допомагати зброєю та військовим обладнанням.

Від нашої спільної відповіді залежить зараз не лише життя та безпека українських громадян, але і безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку,

– підсумували у МЗС.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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