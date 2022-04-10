Об этом городской голова сообщил в эфире общенационального марафона "UA вместе" 9 апреля.

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В Крым ехать не стоит, потому что полуостров сейчас оккупирован Россией и точно туда ехать не стоит, как и в целом в Россию – это билет в один конец,

– сказал мэр.

Иван Федоров указал, что сегодня есть возможность выехать из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию и если люди не чувствуют себя в безопасности, то ехать туда.