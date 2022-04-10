Про це міський голова повідомив у ефірі загальнонаціонального марафону "UAразом" 9 квітня.

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У Крим їхати не варто, тому що півострів нині окупований Росією і точно туди їхати не варто, як і в цілому до Росії – це білет в один кінець,

– сказав мер.

Іван Федоров вказав, що сьогодні є нагода виїхати з Мелітополя на підконтрольну Україні територію і якщо люди не почувають себе в безпеці, то їхати туди.

"Вся інформація, яку розповсюджує російська влада, про те, що хтось забирає паспорти, – це фейки та пропаганда і не більше цього", – додав міський голова.