Про це міський голова повідомив у ефірі загальнонаціонального марафону "UAразом" 9 квітня.
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У Крим їхати не варто, тому що півострів нині окупований Росією і точно туди їхати не варто, як і в цілому до Росії – це білет в один кінець,
– сказав мер.
Іван Федоров вказав, що сьогодні є нагода виїхати з Мелітополя на підконтрольну Україні територію і якщо люди не почувають себе в безпеці, то їхати туди.
"Вся інформація, яку розповсюджує російська влада, про те, що хтось забирає паспорти, – це фейки та пропаганда і не більше цього", – додав міський голова.