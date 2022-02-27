Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он заверил, что украинские силы – все молодцы.

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ВСУ отбивают атаку, ломая планы врага, тем самым блестяще выполняют свою работу.

"Да, это действительно работа. Жесткая, фундаментальная, а самое главное – справедливая работа. Она заслуживает наивысшей оценки и признательности", – подчеркнул президент.

Принято решение о значительном повышении нашим защитникам. Скажу откровенно, это будет дорого. Однако нет ничего дороже, чем жизнь и борьба за свободу нас и наших последующих поколений,

– отметил Зеленский.

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