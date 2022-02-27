Про це сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він запевнив, що українські сили – усі молодці.
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ЗСУ відбивають атаку, ламаючи плани ворогу, тим самим блискуче виконують свою роботу.
"Так, це дійсно робота. Жорстка, фундаментальна, а найголовніше – справедлива робота. Вона заслуговує найвищої оцінки і вдячності", – наголосив президент.
Ухвалено рішення про значне підвищення нашим захисникам. Скажу відверто, це буде дорого. Однак немає нічого дорожче, ніж життя і боротьба за свободу нас і наших наступних поколінь,
– зазначив Зеленський.
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