Об этом 24 каналу сказал политолог Максим Яли. Он подчеркнул, что Франция, Германия и Италия – лидеры Евросоюза – накануне, 16 июня, тоже поддержали это решение. Большинство стран еще раньше высказывали свои "за".

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Какие шансы, что все 27 стран ЕС проголосуют положительно? Максим Яли считает, что вероятность того, что все страны ЕС проголосуют за предоставление Украине кандидатства на членство в ЕС – 75%.

Я считаю, что это решение таки примут, потому что это будет неким сигналом поддержки. Нет никаких обязательств и это также будет положительно воспринято европейским обществом,

– заявил политолог.

Максим Яви о перспективах Украины вступить в ЕС и действия Китая:



К слову, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, что Украине рекомендуют предоставить статус кандидата в члены Евросоюза. Это, конечно, при условии, что в стране будет проведен ряд важных реформ.

Так, Украина уже имплементировала более половины правил, норм и стандартов Европы, в том числе говорится о 70%. Но наше государство еще предстоит немало работы – достижение верховенства права, борьба с олигархами и коррупцией.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак высказался по поводу рекомендации предоставить Украине кандидатство на члены ЕС. Он подробнее рассказал, какие именно задачи необходимо нашему государству выполнить , чтобы предпринять следующие шаги. В частности:

Принять, а также внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины.

Завершить проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции. То же касается отбора кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Усилить борьбу с коррупцией. Также необходимо завершить отбор и назначить нового руководителя НАБУ и прокурора САП;

Соответствовать законодательству по борьбе с отмыванием денег. Речь идет о стандартах, введенных Группой по финансовым мерам (FATF);

Принять комплексный стратегический план по реформации правоохранительного сектора;

В Украине должен заработать "антиолигархический" закон;

Завершить реформу законодательной базы, касающейся национальных меньшинств. Над ней сейчас работают согласно рекомендациям, предоставленным Венецианской комиссией.

Видео по теме – Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии