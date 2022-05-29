Об этом в эфире совместного новостного марафона рассказала министерша по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Она назвала работу по расширению возможностей государств в поддержке ветеранов уникальным опытом.

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Психологическая поддержка в рамках новой ветеранской политики

Министерша подчеркнула, что в Украине нужно формировать культуру психологической помощи, ведь в условиях полномасштабной войны в ней нуждается все больше людей. В качестве примера она привела и гражданских, и военных, увидевших и почувствовавших на себе настоящие ужасы во время оккупации россиянами Киевщины. По ее словам, после пережитого люди сами осознали, что нужно обращаться к психологам.

Программа психологической поддержки и помощи в Украине действует, однако специалисты, которые учились у нас, – это, в основном, социальные и детские психологи. А нынешняя ситуация в Украине требует другой специализации, а именно экстренной психологической и психиатрической помощи.

Именно поэтому у нас будет выстраиваться система комплексной психологической реабилитации, которая будет касаться не только ветеранов. Для этого будут привлекаться более мощные возможности.

На базе реабилитационного центра в Бородянке, который, к слову, был поврежден прямым танковым ударом, будет построен новый современный центр психологической помощи и реабилитации "Бородянка-центр". К этому проекту будут привлекать мировые ведущие психологические центры, иностранных психологов и ученых, которые будут возлагать на методические рекомендации опыт, который украинские специалисты уже приобретают в жизни, оказывая необходимую помощь.

"Учитывая, что большинство людей в Украине нуждаются в психологической помощи и после победы, мы как правительство хотим поставить на системные рельсы, чтобы эта помощь предоставлялась, анализировались практика, а соответствующие специалисты готовились в наших учебных заведениях", – рассказала Лапутина.

Помощь защитникам и защитницам Украины

Я очень горжусь тем, что наши защитники и защитницы идут (на войну – 24 канал) не за "статусами", а чтобы победить и защитить страну,

– подчеркнула министерша.

Однако государство должно отметить их и предоставить каждому статус участника боевых действий. Это должно быть почетным для наших граждан, а вместе с тем и давать соответствующие социальные гарантии.

Сейчас работают базовые законы о социальных гарантиях для военнослужащих, ветеранов войны и членов их семей. К слову, недавно в этот список Верховная Рада решила добавить и добровольцев, в частности сил территориальной обороны смогут пользоваться соответствующими нормированными льготами.

Однако сейчас высока необходимость реформирования ветеранской политики. Дело в том, что та политика, которая закладывалась в течение 30 лет, готовилась для ветеранов Второй мировой и войн на территориях других государств. А за 8 лет ведения войны против России осовременивание и реформирование этой отрасли, к сожалению, не произошло.

После победы Украины ветеранов, защитников и защитниц, нуждающихся в поддержке, будет гораздо больше, а потому необходима качественная и продуманная программа.

"Мы хотим заложить другие устои, потому что в будущем, после победы, жизнь в стране будет совсем другой. И ветераны будут другими – они младше, активнее и сознательнее. Поэтому мы должны предоставить им инструмент для того, чтобы они были эффективны не только у военных". действиях, но и в мирной жизни, когда начнется восстановление страны», – объяснила Юлия Лапутина.

Речь идет о современных инструментах для развития и механизме перехода от военной к гражданской жизни. Это – трудоустройство, развитие ветеранского предпринимательства, переквалификация на гражданскую специальность, льготное кредитование, возможность получения определенных услуг.

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