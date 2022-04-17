Об этом Владислав Атрошенко рассказал в интервью. Он отметил, что определенные чиновники покинули город после начала боевых действий.

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Я очень тяжело это переносил, – Атрошенко

Удар был. Я тяжело это переносил. Тяжелее всего я перенес то, что были выключены телефоны у отдельных людей определенное время. Была возможность любым способом предоставить информацию относительно своих планов. Я ждал каких-либо объяснений, мол, заболел, вывихнул ногу, я за рулем, не могу говорить, но я не дождался,

– отметил Атрошенко.

Мэр сказал, что приказывать людям в такое тяжелое время он не имел права, ведь ситуация угрожала жизни. Вопрос был больше в добросовестности, проявление которого он хотел видеть у всех подчиненных.

Речь идет о нескольких руководителях управлений

В частности, речь идет о бывшем руководителе "Мунварты" Виталии Хрустицком и главе фракции в городском совете, главе управления спорта Андрее Дериземле. Их обоих сняли с занимаемых должностей 12 апреля. На такой же шаг пойдут и относительно руководителя управления культуры и туризма Александра Шевчука.

Мэр не держит зла на уехавших депутатов, однако считает, что они своими поступками предали избирателей.

Они не советовались с избирателями, как они вообще, обеспечены ли едой, медикаментами, укрытием,

– пояснил Атрошенко.

Обратите внимание! Дериземля сообщил СМИ, что ушел с должности по собственному желанию, а Шевчук сказал, что ничего комментировать не будет.

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