Про це Владислав Атрошенко розповів в інтерв'ю. Він зазначив, що певні чиновники покинули місто після початку бойових дій.

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Я дуже важко це переносив, – Атрошенко

Удар був. Я важко це переносив. Найважче я переніс те, що були вимкнені телефони в окремих людей певний час. Була можливість в будь-який спосіб надати інформацію щодо своїх планів. Я чекав будь-яких пояснень, мовляв, захворів, вивихнув ногу, я за кермом — не можу говорити, але я не дочекався,

– зазначив Атрошенко.

Мер зауважив, що наказувати людям у такий важкий час він не мав права, адже ситуація загрожувала життю. Питання було більше у сумлінні, прояви якого він хотів бачити у всіх підлеглих.

Мовиться про кількох керівників управлінь

Зокрема, мовиться про колишнього керівника "Мунварти" Віталія Хрустицького та голову фракції в міській раді, очільника управління спорту Андрія Дериземлю. Їх обох зняли із займаних посад 12 квітня. На такий самий крок підуть і щодо керівника управління культури та туризму Олександра Шевчука.

Мер не тримає зла на депутатів, які виїхали, проте вважає, що вони своїми вчинками зрадили виборців.

Вони не радилися з виборцями, як вони взагалі, чи забезпечені їжею, медикаментами, укриттям,

– пояснив Атрошенко.

Зверніть увагу! Дериземля повідомив ЗМІ, що пішов з посади за власним бажанням, а Шевчук сказав, що нічого коментувати не буде.

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