Зокрема, рятувальники розбирають завали навчально-спортивного центру та одного з житлових будинків. Про це повідомили в ДСНС 16 квітня.

Зверніть увагу У Чернігові запустять деякі маршрути громадського транспорту: стан доріг дозволяє, – мер

У Чернігові тривають аварійні та пошукові роботи. Рятувальники розбирають завали навчально-спортивного центру та 9 поверхового житлового будинку,

– мовиться в повідомленні.

На місці працюють 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Рятувальники працюють у Чернігові: відео

Дивіться також – Нові величезні втрати ворога станом на 16 квітня: відео