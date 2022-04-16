Зокрема, рятувальники розбирають завали навчально-спортивного центру та одного з житлових будинків. Про це повідомили в ДСНС 16 квітня.
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У Чернігові тривають аварійні та пошукові роботи. Рятувальники розбирають завали навчально-спортивного центру та 9 поверхового житлового будинку,
– мовиться в повідомленні.
На місці працюють 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.
Рятувальники працюють у Чернігові: відео
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