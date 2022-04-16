Про це повідомив міський голова Владислав Атрошенко. Водночас він зазначив, що проїзд можуть зробити безкоштовним.

Читайте також Місцеві мешканці власноруч відновили міст між двома селами на Чернігівщині

Я б не хотів за це брати гроші, принаймні якийсь час зараз. Але для цього треба фінансувати роботу перевізників. І я хотів узгодити, чи буде це компенсовано з держави. Це на сьогодні питання номер один,

– сказав Атрошенко.

Він зазначив, що відновлювати маршрути готові як приватні перевізники, так Чернігівське тролейбусне управління, де є певна кількість автобусів.

Проте говорити зараз про конкретний термін виходу маршруток ще не можна. Адже необхідно формувати маршрути, щоб враховувати потреби людей, узгодити фінансування та вирішити низку інших робочих питань.

Вас може зацікавити, що окупанти зізнались у самообстрілі села в Брянській області: відео