Об этом сообщил городской голова Владислав Атрошенко. В то же время, он отметил, что проезд могут сделать бесплатным.

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Я бы не хотел за это брать деньги, по крайней мере, какое-то время сейчас. Но для этого нужно финансировать работу перевозчиков. И я хотел согласовать, будет ли это компенсировано из государства. Это на сегодняшний день вопрос номер один,

– сказал Атрошенко.

Он отметил, что восстанавливать маршруты готовы как частные перевозчики, так и Черниговское троллейбусное управление, где есть определенное количество автобусов.

Однако говорить сейчас о конкретном сроке выхода маршруток еще нельзя. Ведь необходимо формировать маршруты, чтобы учитывать потребности людей, согласовать финансирование и решить ряд других рабочих вопросов.

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