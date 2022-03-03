Об этом на брифинге сообщил Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

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Вчера у них был очень жаркий день и против полутора тысяч, которые погибают ежедневно, вчера погибло ориентировочно 2,5 тысячи,
– подчеркнул Арестович.

Другие потери врага:

  • танков – 217 единиц;
  • ББМ – 900 единиц;
  • артиллерийских систем – 90;
  • РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 42;
  • средства ПВО – 11;
  • самолетов – 30 единиц (информация уточняется);
  • вертолетов – 31 единиц (информация уточняется);
  • автомобильной техники – 374;
  • легкие скоростные катера – 2 единиц;
  • цистерн из ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Брифинг Арестовича: смотрите видео

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