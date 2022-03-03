Об этом на брифинге сообщил Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

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Вчера у них был очень жаркий день и против полутора тысяч, которые погибают ежедневно, вчера погибло ориентировочно 2,5 тысячи,

– подчеркнул Арестович.

Другие потери врага:

танков – 217 единиц;

ББМ – 900 единиц;

артиллерийских систем – 90;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 42;

средства ПВО – 11;

самолетов – 30 единиц (информация уточняется);

вертолетов – 31 единиц (информация уточняется);

автомобильной техники – 374;

легкие скоростные катера – 2 единиц;

цистерн из ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Брифинг Арестовича: смотрите видео

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