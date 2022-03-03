Про це під час брифінгу повідомив Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Вчора у них був дуже гарячий день і проти півтори тисячі, які гинуть щодня, вчора загинуло орієнтовно 2,5 тисячі,

– наголосив Арестович.

Інші втрати ворога:

танків ‒ 217 одиниць;

ББМ ‒ 900 одиниць;

артилерійських систем – 90;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 42;

засоби ППО – 11;

літаків – 30 одиниць (інформація уточнюється);

гелікоптерів – 31 одиниць (інформація уточнюється);

автомобільної техніки – 374;

легкі швидкісні катери – 2 одиниць;

цистерн з ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

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