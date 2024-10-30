Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

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Зеленский о просьбе Tomahawk в секретном приложении Плана

Владимир Зеленский отметил, что после поддержки партнерами Плана победу в СМИ начала появляться информация, что Украина хочет больше ракет, среди которых, в частности, Tomahawk.

Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым Домом. Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального,

– сказал президент.

Суть пункта Плана победы о "неядерном стратегическом пакете сдерживания" предусматривает размещение в Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако в США к этой идее отнеслись скептически: один из высокопоставленных чиновников США отметил, что этот пункт является "абсолютно невыполнимым запросом".

В то же время Зеленский ответил, какой реакции хотела бы Украина от партнеров. "Что мы или США будут делать, если 100 тысяч солдат КНДР будут на нашей территории? Много вопросов, много риторики, но мало решительных шагов от лидеров", – сказал он.