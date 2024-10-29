Об этом пишет издание The New York Times. В то же время в США к пункту с ракетами Tomahawk, по данным журналистов, отнеслись скептически.

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Что думают в США о секретном пункте с ракетами Tomahawk

Журналисты отметили, что в одной из частей Плана мира, которая не была обнародована, Зеленский запросил у союзников "пакет неядерного сдерживания". Именно в нем Украина, вероятно, стремится получить ракеты Tomahawk.

Один из высокопоставленных чиновников США отметил, что этот пункт является "абсолютно невыполнимым запросом". Он заявил, что Tomahawk имеет радиус действия более 2,4 тысячи километров, что более чем в семь раз превышает радиус действия ATACMS, которые Украина получила в этом году.

Высокопоставленные чиновники США также отметили, что Украина также якобы не предоставила Вашингтону убедительных доказательств относительно того, как она будет использовать оружие большой дальности.

По словам американских чиновников, список целей в России якобы значительно превышает количество ракет, которые Соединенные Штаты или любой другой союзник могли бы поставить, не используя ракеты из запасов, предназначенные для потенциальных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии.

Кроме того, четверо американских чиновников рассказали The New York Times, что Зеленский "был потрясен" тем, что президент Байден не дал ему разрешения использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для удара вглубь России во время их встречи в Вашингтоне в сентябре.

В Офисе Президента Украины подтвердили эту информацию. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что Украина неоднократно объясняла, почему ей нужно использовать ракеты большой дальности.

Литвин сказал, что все детали, список целей и аргументы лежат на столе у американцев. Но, к сожалению, до сих пор нет политического решения относительно разрешения на поражение целей в глубине России.