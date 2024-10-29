Про це пише видання The New York Times. Водночас у США до пункту з ракетами Tomahawk, за даними журналістів, поставилися скептично.

Цікаво США ризикують вичерпати запаси ракет для ППО через високий попит, – WSJ

Що думають у США про секретний пункт з ракетами Tomahawk

Журналісти зазначили, що в одній із частин Плану миру, яка не була оприлюднена, Зеленський запросив у союзників "пакет неядерного стримування". Саме в ньому Україна, ймовірно, прагне отримати ракети Tomahawk.

Один із високопоставлених чиновників США зазначив, що цей пункт є "абсолютно нездійсненним запитом". Він заявив, що Tomahawk має радіус дії понад 2,4 тисячі кілометрів, що більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ATACMS, які Україна отримала цього року.

Високопосадовці США також наголосили, що Україна також буцімто не надала Вашингтону переконливих доказів щодо того, як вона використовуватиме зброю великої дальності.

За словами американських чиновників, список цілей у Росії нібито значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не використовуючи ракети з запасів, призначені для потенційних конфліктів на Близькому Сході та в Азії.

Окрім того, четверо американських чиновників розповіли The New York Times, що Зеленський "був приголомшений" тим, що президент Байден не дав йому дозволу використовувати американські ракети далекого радіусу дії для удару вглиб Росії під час їхньої зустрічі у Вашингтоні у вересні.

В Офісі Президента України підтвердили цю інформацію. Радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин зазначив, що Україна неодноразово пояснювала, чому їй потрібно використовувати ракети великої дальності.

Литвин сказав, що всі деталі, список цілей і аргументи лежать на столі в американців. Але, на жаль, досі немає політичного рішення щодо дозволу на ураження цілей в глибині Росії.