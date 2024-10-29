Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Там зауважили, що ракети-перехоплювачі швидко стали одним із найбільш потрібних видів озброєння під час поточної кризи на Близькому Сході.

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Чим загрожує США брак ракет для систем ППО

У виданні зауважили, що нестача може ще більше загостритися після ізраїльської відповіді Ірану, яка може викликати нову хвилю атак з боку Тегерана. Одними з найпоширеніших перехоплювачів, які США використовують для захисту Ізраїлю та протидії атакам хуситів у Червоному морі, є ракети Standard Missiles, що зазвичай запускаються з кораблів і мають кілька модифікацій.

Через активне використання цих ракет у Пентагона виникло побоювання, чи зможуть США і союзники покривати несподівано великий попит, зумовлений війнами на Близькому Сході та в Україні.

На думку аналітиків і чиновників, США можуть стати вразливими у випадку конфлікту в Тихому океані, якщо його запаси вичерпаються швидше, оскільки виробництво ракет не встигає за потребами.

Чи можуть у США збільшити виробництво ракет для ППО

США не створили оборонну промислову базу, призначену для великомасштабної війни на виснаження як у Європі, так і на Близькому Сході, водночас відповідаючи власним стандартам готовності,

– сказав Еліас Юсиф, науковий співробітник і заступник директора програми з оборони в Стимсонівському центрі у Вашингтоні.

Він також зауважив, що війна в Ізраїлі та в Україні – затяжні конфлікти, які США не враховували у своєму оборонному плануванні.

Збільшення виробництва зброї виявилося для Пентагону непростим завданням, оскільки це зазвичай вимагає від компаній відкриття нових виробничих ліній, розширення потужностей та наймання додаткового персоналу.

Втім, компанії часто не готові інвестувати в розширення, не маючи впевненості, що Пентагон буде закуповувати озброєння у великих обсягах протягом тривалого часу.

"Ми витрачаємо рік на ракети Standard Missiles – це стандартні ракети, які мають бути частиною переозброєння на випадок агресії Китаю", – сказав Марк Монтгомері, контр-адмірал у відставці, старший директор Фонду захисту демократій, консервативного аналітичного центру у Вашингтоні.

Він додав, що своїми діями на Близькому Сході США підривають готовність своїх ВМС до виконання операцій у Тихому океані.