Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Там отметили, что ракеты-перехватчики быстро стали одним из самых нужных видов вооружения во время текущего кризиса на Ближнем Востоке.

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Чем грозит США нехватка ракет для систем ПВО

В издании отметили, что нехватка может еще больше обостриться после израильского ответа Ирана, который может вызвать новую волну атак со стороны Тегерана. Одними из самых распространенных перехватчиков, которые США используют для защиты Израиля и противодействия атакам хуситов в Красном море, являются ракеты Standard Missiles, обычно запускаемые с кораблей и имеющие несколько модификаций.

Из-за активного использования этих ракет у Пентагона возникло опасение, смогут ли США и союзники покрывать неожиданно большой спрос, обусловленный войнами на Ближнем Востоке и в Украине.

По мнению аналитиков и чиновников, США могут стать уязвимыми в случае конфликта в Тихом океане, если его запасы иссякнут быстрее, поскольку производство ракет не успевает за потребностями.

Могут ли в США увеличить производство ракет для ПВО

США не создали оборонную промышленную базу, предназначенную для крупномасштабной войны на истощение как в Европе, так и на Ближнем Востоке, одновременно отвечая собственным стандартам готовности,

– сказал Элиас Юсиф, научный сотрудник и заместитель директора программы по обороне в Стимсоновском центре в Вашингтоне.

Он также отметил, что война в Израиле и в Украине – затяжные конфликты, которые США не учитывали в своем оборонном планировании.

Увеличение производства оружия оказалось для Пентагона непростой задачей, поскольку это обычно требует от компаний открытия новых производственных линий, расширения мощностей и найма дополнительного персонала.

Впрочем, компании часто не готовы инвестировать в расширение, не имея уверенности, что Пентагон будет закупать вооружение в больших объемах в течение длительного времени.

"Мы тратим год на ракеты Standard Missiles – это стандартные ракеты, которые должны быть частью перевооружения на случай агрессии Китая", – сказал Марк Монтгомери, контр-адмирал в отставке, старший директор Фонда защиты демократий, консервативного аналитического центра в Вашингтоне.

Он добавил, что своими действиями на Ближнем Востоке США подрывают готовность своих ВМС к выполнению операций в Тихом океане.