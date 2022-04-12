Зеленский подчеркнул, что есть страны, которые хотят переждать санкции, а затем дальше торговать с Россией. В частности, энергоресурсами, сообщает 24 канал.

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Я благодарен вам за первенство в отказе от их энергоносителей, когда это действительно нужно. Я благодарен тебе, Гитанас (президент Литвы – 24 канал), за важное решение. За то, что ты первый передал нам реальную помощь: оружие, стингеры и прочее. Это было историческое проявление лидерства,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что литовский народ, как никто другой, понимает, как российские оккупанты могут разрушить свободу и какой ценой затем восстанавливается независимость.

"Именно такого лидерства сейчас нужно в целом континенте. Чтобы действительно утвердить ценности бесспорно важные для Европы. Чтобы доказать, что общие ценности свободы, прав человека на самом деле живы, а не устарели", – подчеркнул Зеленский.