Зеленський підкреслив, що є країни, які хочуть перечекати санкції, а тоді далі торгувати з Росією. Зокрема, енергоресурсами, повідомляє 24 канал.

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Я вдячний вам за першість у відмові від їхніх енергоносіїв, коли це дійсно потрібно. Я вдячний тобі, Гітанасе (президент Литви, – 24 канал), за важливе рішення. За те, що ти перший передав нам реальну допомогу: зброю, стінгери та інше. Це був історичний прояв лідерства,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що литовський народ, як ніхто інший, розуміє, як російські окупанти можуть зруйнувати свободу і якою ціною потім відбудовується незалежність.

"Саме такого лідерства зараз потребує цілий континент. Щоб справді утвердити цінності безперечно важливі для Європи. Щоб довести, що спільні цінності свободи, прав людини насправді є живими, а не застарілими", – підкреслив Зеленський.