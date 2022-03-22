Он рассказал, что украинский народ стал войском, когда увидел, какую беду несет нам враг, когда увидел, какое опустошение оставляет он по себе и сколько крови хочет пролить. И это делает.

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Неделю назад я просил европейцев запомнить число 79. Столько детей были убиты в Украине на тот момент. А теперь эта цифра – 117. Такова цена промедления с давлением на Россию, – сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине уже тысячи убитых, тысячи раненых людей, сотни тысяч разрушенных судеб, и уже миллионы брошенных квартир и домов.

Все это началось с одного человека. И сейчас во дворах на оккупированных территориях хоронят людей во дворах многоэтажек, в парках и братских могилах, – рассказал Зеленский во время выступления.

Он сказал, что каждый день войны будет и дальше уносить жизни украинцев. Ведь война продолжается и выстрелы не останавливаются ни на минуту.

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