Об этом советник главы Офиса Президента сказал в эфире 24 канала. Он объяснил, что так думал, поскольку соотношение сил было максимально неравным.

Внимание Арестович ответил, какая сейчас ситуация с "Азовсталем"

Еще раньше он заявлял, что Мариуполь невозможно деблокировать военным путём. Вместо этого можно делать действия, которые оттягивают российские войска оттуда или не дают перебрасывать туда дополнительные силы.

Много сил действительно оттянули. Кроме этого, замедлили поставки группировок оккупантов под Мариуполь. Более того, в Мариуполь на "совершенно самоубийственные" миссии летали наши вертолеты, забирали раненых и завозили помощь.

Сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы помочь нашим защитникам. Хотя раньше все казалось безнадежным.

Я был уверен, что Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь не устоят,

– сказал Арестович.

С этим ничего нельзя было сделать сначала. Он отметил, что морально готовился к этому.

"И то, что у нас есть единственный Мариуполь – это просто чудо. Все благодаря помощи неба, мужества украинского народа и Вооруженным Силам", – считает он.

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